Une marche pour la bonne cause

L’association du cancer Est du Québec vous propose de marcher pour la bonne cause, et ce jusqu’au 24 octobre. Vous pouvez ainsi récolter des dons dans le cadre de La marche de chez toi.

Cette année, la marche de chez toi de la Fondation québécoise du cancer est organisée en partenariat avec l’association, mais elle a dû se réinventer en raison de la pandémie. « Jusqu’au 24 octobre, tous les citoyens de l’Est-du-Québec, jeunes et moins jeunes, peuvent marcher pour la cause tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. En solo ou en équipe, fixez-vous un défi en déterminant un nombre de minutes ou de kilomètres de marche, tenant compte de votre horaire et du parcours que vous aurez choisis », précise l’association par voie de communiqué.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site Internet : lamarchegdestduquebec.org. Vous pourrez ainsi récolter des dons et vous préparer à marcher en soutien aux personnes touchées par la maladie.

« Nous avons besoin de chacun de vous pour soutenir l’Association du cancer de l’Est du Québec, une organisation 100 % régionale qui fait face à des besoins exceptionnels dans le contexte de la pandémie. Tous les dons que vous amasserez grâce à votre implication et celle de vos proches auront un impact positif dans la vie des personnes atteintes de cancer et leurs proches, partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Nous vous invitons donc à embarquer en toute sécurité dans ce grand mouvement de solidarité régionale. »