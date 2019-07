Une journée parfaite pour Bateau-Dragon Sept-Îles

Les participants et spectateurs ont eu droit à une journée parfaite samedi au lac des Rapides pour la 11e édition de la course Bateau-Dragon Sept-Îles, avec une finale relevée qui s’est jouée au photo-finish.

L’événement était organisé par et au profit de Transit Sept-Îles, un organisme qui offre de l’hébergement, de la nourriture et de l’accompagnement aux personnes en difficulté en vue de leur retour à une vie active dans la collectivité.

Huit équipes composées de 20 rameurs, un tambourineur et un barreur ont pris le départ de la course à la course de 200 mètres.

«Ça s’est très bien déroulé. On a du soleil avec nous autres, pas trop de vent, peu de mouches, et l’ambiance est festive. On a moins de monde que l’année passée, mais les équipes qui sont là méritent qu’on les encourage et ont beaucoup de plaisir. On a beaucoup de plaisir à les voir aller, car on est là pour de la réinsertion sociale, pour de l’esprit d’équipe, et à ce niveau-là, on a réussi», s’est réjoui Doris Nadeau, directeur général de Transit Sept-Îles.

L’équipe Les Chaloupes ont remporté la grande finale dragon de feu au photo-finish, devançant PurGym par seulement 23 centièmes de seconde. Les vainqueurs ont explosé de joie à l’annonce de leur victoire, les organisateurs ayant gardé le suspense jusqu’à la cérémonie de remise des prix.

Les Chaloupes méritent ainsi le titre pour une troisième année consécutive.

PurGym a pris sa revanche sur Les Chaloupes au défi 1 000 mètres, les devançant par un peu moins de deux secondes. Le défi a été spectaculaire avec plusieurs dépassements, et même un léger accrochage dans un virage.

RÉSULTATS

Rang Équipe Temps

200 mètres – Finale Dragon de feu (A)

1- Les Chaloupes 0:52:92

2- PurGym 0:53:15

3- Les Bras de fer 1:01:06

200 mètres – Finale Dragon de feu (B)

1- Dragon argenté 0:59:860

2- Les Monstres du Lac 1:00:680

3- Les Party Mix 1:09:740

200 mètres – Finale Dragon de terre (C)

1- Les Écoéquipiers 1:06:44

2- Les Manchettes 1:06:92

Défi 1 000 mètres

1- PurGym 3:44:00

2- Les Chaloupes 3:45:90

3- Les Bras de fer 4:01:28

4- Dragon argenté 4:01:48

5- Les Monstres du Lac 4:16:86

6- Les Manchettes 4:18:29

7- Les Écoéquipiers 4:18:86

8- Les Party Mix 4:32:50