Une journée country organisée pour une bonne cause

Au profit de la Grande guignolée des médias, une journée country se déroulera au Centre des congrès de Sept-Îles, le 26 octobre. Sous la présidence d’honneur de Michaël Ouellet de Disco Flash, cet événement-bénéfice mettra en vedette Véronique Labbé, Mac et Ro, Alex et Caro, Lany Richard, Jean-Luc Bujold, Dan Roy et plusieurs artistes locaux qui seront tous accompagnés par le Yannick Gravel Band.

À l’invitation de Ginette Quessy, tous les artistes invités ont accepté de s’y déplacer et de s’y produire bénévolement.

« Ce sont des gens que j’apprécie beaucoup. Ils avaient le loisir de me dire oui ou non. Je suis très reconnaissante qu’ils aient accepté mon invitation. Ils sont pour la plupart très en demande», tient-elle à préciser.

Puisqu’il accompagnera tous les artistes invités de cette journée country, le Yannick Gravel Band aura à effectuer plusieurs heures de répétition pour être en mesure d’interpréter toutes les chansons à l’honneur. Un défi colossal que ces musiciens, qui performent sur la scène Loto-Québec du prestigieux Festival Western de St-Tite, semblent relever avec un véritable plaisir si l’on se fie aux dires de Mme Quessy.

De plus, l’animation de cet événement-bénéfice a été confiée à un visage emblématique du country, Steve Arsenault de la Transcanadienne, une émission radiophonique country diffusée dans plusieurs stations.

Les artistes locaux en vedette seront Éric Leblanc et sa fille Audrey-Ann, Yannick Normand, Nicolas Ouellet, Claude Côté, Lauryna Beaulieu et Nick Beaudin qui viendra interpréter sa chanson La route qui lui a permis de remporter le prix Étoiles Stingray lors de la plus récente édition du Festival Western de St-Tite.

De précieux commanditaires

Grâce à des partenaires financiers, tous les frais reliés au déplacement, à l’hébergement et à l’alimentation des artistes invités sont couverts. Ceci fait en sorte que tous les profits rattachés à la vente des billets iront directement à la cause. « J’espère vraiment que les gens vont répondre à l’invitation. Je suis très confiante que oui, car je sais qu’ils sont de nature généreuse », affirme-t-elle.

Les billets sont en vente à la Tabagie Gamache, à l’Épicerie Chez Arthur et auprès de Ginette Quessy par téléphone au 418 968-6218. Ils sont au coût de 25$ pour la journée complète et de 10$ en après-midi seulement. Les spectacles se dérouleront au Centre des congrès de Sept-Îles de 13 h à 17 h et de 19 h à 01 h. Des billets de tirage sont également en vente pour remporter un voyage de chasse à l’île d’Anticosti, un prix d’une valeur de 3000$.