Une Harmonie pour les jeunes de 12 à 16 ans

L’école de musique de Sept-Îles propose cette année plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, la création d’une toute nouvelle Harmonie à destination des jeunes de 12 à 16 ans.

Jusqu’à récemment des Harmonies existaient dans certaines écoles, mais elles ont peu à peu disparu. Rachel Murray, membre du Conseil d’administration de l’école de musique a donc décidé de se lancer dans le projet d’en créer une nouvelle.

« L’harmonie va s’adresser aux jeunes de 12 à 16 ans qui ont une base musicale et qui ont le goût d’avoir du fun, de passer du bon temps », précise-t-elle. À raison de trois heures par semaine de travail et de répétition (le jour et le créneau ne sont pas encore décidés), elle espère bien ensuite pouvoir faire des concerts, « mais j’attends de savoir comment cela va se passer avec la Santé publique».

« Je voulais que cette activité soit abordable, j’ai donc limité le prix à 75 dollars par mois. Ce tarif comprend tout, la location de l’instrument, les partitions, le chandail avec le logo de l’Harmonie… Nous devrions débuter les cours à la fin du mois de septembre, en même temps que les cours de l’école de musique », confie Rachel Murray. Les musiciens se retrouveront chaque semaine dans les anciens locaux de la salle de sports à côté du 22 rue Lemaire.

Rachel Murray est membre du Conseil d’administration de l’école de musique. Elle a fait partie de l’Harmonie de l’école privée pendant quatre ans et en a gardé un très très bon souvenir. Elle joue de la flûte traversière, mais aussi d’autres instruments comme du hautbois et un peu de piano. Pour elle, la création de cette nouvelle Harmonie répond à un réel besoin sur Sept-Îles. « J’espère que tout le monde passera de bons moments. Le but est vraiment d’avoir du fun, du plaisir. J’ai l’habitude de travailler avec les jeunes donc j’ai hâte. Certains de mes amis qui faisaient aussi partie de l’Harmonie en même temps que mois voudraient embarquer eux aussi dans le projet. »

Une harmonie ou orchestre d’harmonie est un orchestre composé, pour l’essentiel, d’instruments à vent : bois et cuivres. S’y ajoutent des percussions et quelques instruments à cordes (contrebasse à cordes, harpe, parfois piano).

Pour rappel

Les activités de l’école de musique reprennent le 28 septembre au 22 rue Lemaire. Vous pouvez vous inscrire tout de suite en contactant la coordonnatrice Lucia Bolzan au 418-962-5208. Plusieurs activités sont proposées avec notamment l’apprentissage de plusieurs instruments de musique (piano, guitare, flûte, violon, etc.) et la pratique du chant, en individuel ou en groupe.