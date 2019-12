Une Grande guignolée des médias couronnée de succès à Sept-Îles

La population de Sept-Îles et des environs a su se montrer généreuse envers le Comptoir alimentaire de Sept-Îles puisque 137 393,51 $ ont été récoltés en argent et en denrée non périssable lors de l’édition 2019 de la Grande guignolée des médias qui s’est tenue le 5 décembre.

D’entrée de jeu, il faut souligner que ce montant représente un nouveau record de collecte pour cet organisme qui vient en aide aux personnes défavorisées en offrant un service de dépannage alimentaire.

Le président du conseil d’administration du Comptoir alimentaire de Sept-Îles Guy Berthe n’a uniquement que des remerciements à adresser à la population pour sa très grande générosité et également aux bénévoles qui ont été nombreux à offrir de leur temps lors de cette journée de la Grande guignolée des médias. Il considère leur apport comme précieux.

Même son de cloche du côté de Dale Vaillancourt, une bénévole dévouée, qui se dit heureuse d’avoir pu à nouveau compter sur le soutien des entreprises de Sept-Îles et des environs. Elle n’a également que des remerciements à adresser aux médias pour la couverture offerte. Un apport qu’elle considère inestimable qui contribue grandement au succès de cet événement-bénéfice.

D’ici les Fêtes, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles prévoit distribuer 400 paniers de Noël. Leur valeur est estimée à 400$. Il faut rappeler que ce service de dépannage alimentaire est accessible à l’année et que les besoins sont constants.