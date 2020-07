Une fierté locale en boîte!

La fierté locale prend un tout nouveau sens depuis ce lundi 27 juillet à Sept-Îles. Les produits de restaurateurs et de commerces de la place peuvent se commander en boîte sur le web. Le flocal.ca, lancé par Marie-Ève Duguay, se veut une façon d’offrir une fenêtre de visibilité supplémentaire et d’avoir un service de livraison.

C’est le contexte de la pandémie et ses répercussions qui ont amené Marie-Ève Duguay à mettre sur pied cette initiative. La réponse ne s’est pas fait attendre. Du côté des commerçants, six emboîtent déjà le pas, des « alliés naturels » : Au petit chaperon rouge, Clickafé, Fumeur en Nord, le Bavard et l’Ivrogne, Marché Napoléon et Renard Bleu. La liste pourrait s’allonger!

Du côté des clients, l’objectif de 200 personnes a été défoncé dès le prélancement, atteignant les 300. La responsable de la plateforme de vente en ligne doit gérer les demandes pour assurer un contrôle et une disponibilité des boîtes. Un code doit donc être obtenu, et ce par courriel à bonjour@flocal.ca.

Il est donc possible de commander sa boîte via le site, une boîte-repas, cadeaux, créative et, prochainement, sur mesure. Pour le moment, la livraison ne se fait que pour Sept-Îles/Uashat (frais supplémentaires pour Clarke City et Gallix).

« On aura des ajustements à faire et voir aussi comment ça va se dérouler », mentionne Mme Duguay, qui miroite l’idée que ce projet devienne régional.

Pour en savoir plus, visitez le www.facebook.com/fiertelocale/.