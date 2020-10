Une entreprise condamnée pour une infraction au Règlement sur les carrières et les sablières.

L’entreprise Béton Provincial Ltée de Matane en Gaspésie, a été déclarée coupable d’une infraction au Règlement sur les carrières et les sablières.

En effet, entre le 20 et le 24 octobre 2013, à Port-Cartier, l’entreprise a poursuivi l’utilisation d’un procédé de concassage ou de tamisage, sans avoir obtenu préalablement le certificat requis du ministère de l’Environnement. L’entreprise a été condamnée à verser une amende de 25 000 $, et doit, en plus de la contribution, rembourser les frais de poursuite engagés par le ministère, soient 7 362 $.