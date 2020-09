Une édition particulière pour Scout tombe pile

Le groupe des scouts de Sept-Îles va offrir à la population la possibilité d’échanger leurs vieilles piles des détecteurs de fumée le dimanche 4 octobre de 10 heures à 14 heures, dans cinq points de la ville.

Chaque année, le groupe des scouts propose cet échange. 2020 aurait dû marquer le dixième anniversaire de cette activité. Afin de fêter l’anniversaire comme il se doit, il sera reporté à 2021 et l’édition de cette année sera Scouts tombe pile 9 trois quarts.

« Nous avons voulu trouver un nom amusant en cette période où nous ne contrôlons pas la situation », précisent Louise et Alain Senneville, membres du groupe. « Nous ne pouvions pas célébrer le dixième anniversaire comme il se doit nous avons donc opté pour une version 9 ¾. »

Et effectivement, cette année en raison de la pandémie, l’activité va être un peu différente. Le service ne se fera pas en porte-à-porte, mais dans cinq points de la ville en service à l’auto. De plus, ce seront les adultes qui s’en chargeront. Vous devrez y rapporter vos piles usagées qui seront ensuite apportées à l’écocentre, et en récupérer de nouvelles pour la somme de 3$.

Cinq sites vous accueilleront : Dan Esso à Moisie, Place des Cormiers, le marché IGA près de la pelouse, le Marché 7 Jours au parc Ferland, l’intersection de la 138 et du chemin de la Pointe Noire. « Nous sommes encore en processus pour obtenir toutes les autorisations de la Ville et de transport Québec. Cette activité est normalement un moyen pour nos jeunes de s’impliquer dans la communauté en sensibilisant les habitants aux risques d’incendie dans les maisons. »

Une nouveauté vient se greffer à cette activité, car les jeunes avaient accès à une formation sur les incendies, la prévention…etc. Et cette année, cela est offert à la population avec l’aide de l’écopatrouille et le service incendie de la Ville. Le 4 octobre coïncide avec le début de la semaine de prévention des incendies. « Il y a un petit atelier interactif qui est suivi d’un questionnaire. Cela se fait par le biais d’Internet ou avec son téléphone cellulaire. » Cette formation est proposée avec le soutien des services incendies de Sept-Îles et Port-Cartier ainsi que la corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles. Pour y accéder vous devez vous rendre ici.

Scouts Tombe pile est une des activités de récolte de fonds du groupe scouts. Les calendriers en font aussi partie, mais les jeunes ne pourront pas non plus les vendre en porte à porte. « Nous regardons donc avec nos commanditaires pour pouvoir les proposer en même temps que Scout Tombe pile. »