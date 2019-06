Une dernière compétition attend les étudiants-athlètes du RSEQ pour la saison 2018-2019

Une cinquantaine d’étudiants-athlètes de la région mettront un terme à la saison de compétitions du RSEQ avec une participation au Championnat provincial scolaire, cette fin de semaine, du côté du Saguenay.

Les sportifs de la Basse-Côte-Nord occupent près du quart de la délégation Côte-Nord avec 12 jeunes de la Commission scolaire du Littoral dans ses rangs. Cette douzaine comprend Émilie Dumas, Kameron Driscoll, Maggie Gallibois-Driscoll, Carlie Letemplier, Jersey Driscoll, Jacob Shattler, Connor O’Brien, Alexa Jones, Jordan McKinnon, Darien Fequet, Paige Joncas et Daniel Jones.

Toujours pour l’est de la côte, sur la liste d’athlètes qui défendront la Côte-Nord on retrouve six Coyotes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier; Jacob Girard, Olivier Tremblay, Amy Girard, Charles Gauthier, Antoine Girard et Anne Brochu ainsi qu’Alexis Girard de l’école Mère d’Youville.

Les porte-couleurs du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai retenus pour la compétition qui sera disputée à l’école Odysée-Dominique Racine de Saguenay sont Jules Croteau, Camille Desjardins et Marie-Nicole Ekra.

L’ouest de la région sera très bien représenté avec un total de 28 étudiants-athlètes. La polyvalente des Baies, qui a remporté le trophée au niveau du secondaire au Championnat régional du RSEQ Côte-Nord des 25 et 26 mai, enverra sept jeunes à Saguenay. Il s’agit de Laurence Marcoux, Nicolas Tardif, Vincent Varin, Shana Morissette, Justin Simard, Liam Simard et Samuel Gagnon. Toujours de Baie-Comeau, on note aussi Maude Lavoie-Nadeau de l’école Leventoux ainsi que Zachary Lowe, Maïka Lowe et Léonie Guimont de l’école secondaire Serge-Bouchard.

Pour la Haute-Côte-Nord, les noms qui se retrouvent sur la liste sont William Palardy, Léa Dufour, Mathieu Boucher, Magalie Perron, Abby Dufour et Arnaud Landry de la polyvalente des Rivières (Forestville), Anne-Sophie Perron de l’école St-Luc (Forestville), Vincent Bouchard de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Longue-Rive), Juliette Girard et Thomas Gilbert de l’école Marie-Immaculée (Les Escoumins), Alexandre Kanapé, Samuel Dufour O’Connor Leslie Delisle, Léa Zacharie et Mathilde Guignard de la polyvalente des Berges (Les Bergeronnes) et Sarah Tremblay de l’école Dominique Savio (Les Bergeronnes).

Loïc Tremblay est certainement celui qui aura moins long à faire en autobus à l’aller et au retour, lui qui est étudiant à l’école Notre-Dame-de-Sacré-Cœur, à Sacré-Cœur.

Les entraîneurs qui accompagneront le groupe sont Mathieu Deschênes, Claude Lamoureux, Frédéric Girard, Mélina Morin et Cynthia St-Pierre (chef de délégation).