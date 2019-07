Une course nocturne ouvre le mois d’août

Lampe frontale et accessoires fluorescents seront de mises le 1er août prochain pour courir ou marcher. La Course de nuit Mamu – Alouette attend les participants pour un 4 km. Le départ sera donné à 21h devant l’entreprise Shetush Électrique du boulevard des Montagnais.

L’événement se déroulera au profit de l’équipe Mamu du Défi SOS Santé, Moi pour toi. Les participants emprunteront le sentier longeant la baie de Sept-Îles pour revenir sur le boulevard des Montagnais. Coureurs et marcheurs feront deux fois la boucle de 2 km.

L’activité se conclura avec une rencontre de partage et de socialisation dans l’espace bar aménagé pour l’occasion derrière l’entreprise. L’inscription, au coût de 20$, se fait via le reservo.ca (Course de nuit Mamu Alouette).