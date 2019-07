Une course colorée et héroïque le 14 juillet

Ceux et celles qui ont envie de courir dans un contexte amical, loufoque et festif pourront le faire dans cet esprit dans une semaine.

La Course aux couleurs – MAMU se déroulera le dimanche 14 juillet dans une ambiance colorée… et de super héros dans les sentiers longeant la baie de Sept-Îles et le boulevard des Montagnais.

Les profits de l’activité iront à l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles. Les inscriptions se prennent via le https://reservo.ca. Pour plus d’informations, référez-vous à la page Facebook Course aux couleurs – MAMU.