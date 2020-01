Une consultation citoyenne amorcée pour la zone industrialo-portuaire de Port-Cartier

Afin de prendre le pouls des différentes parties prenantes et recueillir des suggestions, une consultation citoyenne est lancée pour en arriver à l’élaboration du plan de développement de la zone industrialo-portuaire (Zone IP). L’objectif est de stimuler le développement de projets industriels et de favoriser une cohabitation efficiente.

Bien délimitée sur une carte géographique, la zone IP est située à proximité de services portuaires et dans un parc industriel qui compte plus d’une quarantaine d’entreprises. Sa production fait suite à plusieurs consultations auprès de partenaires et de ministères concernés par son développement.

« Toute une stratégie a été mise en place. C’est un travail ad hoc et collectif. On passe de l’industrie à l’innovation tout en tenant compte de l’environnement », indique le directeur général de Développement économique Port-Cartier, Bernard Gauthier. « Auparavant, c’était souvent les mêmes personnes qui étaient consultées. Bien sûr, on s’attend à recevoir des commentaires qui vont nous déranger. C’est l’effet recherché. On veut répondre à tous les questionnements des citoyens. »

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, reconnaît l’importance de cette démarche. « On recherche ici l’acceptabilité sociale. On ne s’attend pas à ce que cela ait un impact sur la vie des gens. Cependant, les résultats du sondage nous aideront à élaborer un plan de développement. Le quai municipal figure aussi dans cette zone IP », explique-t-il.

Le mandat de cette consultation citoyenne, qui se déroulera en janvier et en février, a été confié à la Boite à clés. Pour ce faire, l’équipe de cette boîte de communication s’installera dans différents endroits publics de Port-Cartier pour informer les citoyens sur la zone IP. Les personnes intéressées pourront remplir sur place le sondage. Il est également possible de le faire en ligne via un portail web au www.zoneipportcartier.com.