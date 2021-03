Une commémoration pour les victimes de la COVID devant l’hôpital

À l’instar de plusieurs municipalités québécoises, la Ville de Sept-Îles a pris part à la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19.

Les drapeaux de la Ville sont en berne pour toute la journée de ce jeudi 11 mars. De plus une cérémonie s’est tenue devant l’hôpital. Le maire Réjean Porlier a précisé : « Il y a beaucoup de souffrance et de détresse, des dommages collatéraux à cette pandémie. Il nous faut avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu des proches et qui n’ont pas pu vivre leur deuil comme il se doit ».

Il a aussi mis l’accès sur le fait qu’il faut tout de même célébrer quelque chose : le meilleur de l’humain. « Le meilleur de l’humain ressort avec de l’entraide, de la solidarité. Je tiens aussi à souligner le travail et le dévouement de tous ceux qui se trouvent sur la ligne de front. Je les remercie. Pensons à nos proches, ceux qui sont seuls. »

Le Dr Jean-François Labelle, qui représentait le CISSS de la Côte-Nord, a remercié la Ville qui a tenu à souligner cette journée. « C’est un moment pour se recueillir. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices. J’ai une pensée toute particulière pour nos aînés dont la vie a changé de façon drastique. Et je tiens à remercier tout le personnel et toutes les équipes qui ont fait preuve de résilience. » Il a aussi souligné le fait que la population a bien respecté les consignes de la sécurité publique ce qui a permis d’épargner des services de santé déjà faibles et fragiles. Il a conclu en soulignant l’importance de se faire vacciner : « Il faut accepter de se faire vacciner, car c’est se protéger soi-même et protéger ceux qui nous entourent ».

Le travail de tous les personnels d’intervention a été souligné et leurs sirènes ont résonné pendant 20 secondes après la minute de silence en mémoire des victimes.