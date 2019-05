Une cinquantaine de nageurs attendus à Sept-Îles pour le Festival provincial développement

Le Club de natation de Sept-Îles, en collaboration avec celui des Cachalots de Port-Cartier, se prépare à recevoir la visite cette fin de semaine pour le Festival provincial développement – secteur Est.

Une cinquantaine de nageurs des clubs organisateurs et de ceux de Baie-Comeau et de Drummondville se mouilleront dans la piscine du complexe aquatique samedi et dimanche, les 1er et 2 juin.

Les nageurs septiliens et port-cartois représentent un peu plus de la moitié des participants. L’organisation aurait souhaité la présence d’athlètes de l’Est-du-Québec, mais la situation du transport, notamment avec l’absence du traversier pour les voitures, a contrecarré les plans.

Les athlètes participants seront en action dans l’eau samedi dès 10 h et dimanche dès 9 h. Médailles et bannière seront à l’enjeu pour la compétition. La Fédération de natation du Québec sera du rendez-vous avec la présence de sa directrice générale, Isabelle Ducharme.

Au-delà des épreuves individuelles et de relais, nageuses et nageurs se tiendront occupés avec les activités proposées, notamment un rallye, une disco et la projection de films.

Les jeunes des clubs de Sept-Îles et de Port-Cartier ont d’ailleurs été invités à vivre la compétition comme si ça en était une d’envergure à l’extérieur en dormant et mangeant avec les autres athlètes.

L’organisation bénéficie du soutien de la Ville de Sept-Îles, d’Aluminerie Alouette et de All Tides, équipementier en natation qui fournira des prix pour les premières places lors de certaines épreuves, annoncées avec la cloche.