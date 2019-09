Une chambre hyperbare pour Evey

Depuis quelques semaines déjà, Stéphanie Willard multiplie activités de financement et collectes de fonds pour acheter une chambre hyperbare pour sa fille, Evey. La petite de 11 ans souffre de la maladie d’Osgood-Schlatter.

Nicolas Dupont

Le mal a frappé la petite Evey il y a environ un an. La maladie d’Osgood-Schlatter est une affection du genou. C’est une maladie de croissance qui affecte généralement les enfants sportifs. La douleur commence après une activité physique. Elle peut s’intensifier et devenir permanente.

Il n’y a aucun traitement pour cette maladie. Des anti-inflammatoires peuvent être prescrits. Les enfants atteints doivent arrêter l’activité physique quand le mal s’installe et prendre du repos.

« J’ai vu l’état de ma fille se détériorer physiquement, mentalement et socialement. Elle ne peut plus faire de basketball, ne peut plus aller jouer le soir. Parfois, marcher lui fait mal », explique Mme Willard.

Stéphanie Willard et son conjoint, Yannick Fortin-Thériault, avaient entendu parler des bienfaits que pouvait apporter une chambre hyperbare. Grâce à la générosité d’une famille qui en possède une, ils ont pu faire une vingtaine de séances pour en tester l’efficacité.

« Evey a vraiment repris espoir depuis le début de l’été. J’ai revu ma fille sourire au début de l’été. Elle est souriante et elle pète le feu », raconte la mère.

Appareil dispendieux

À la suite de ces résultats positifs, le couple a décidé de faire l’acquisition d’une chambre hyperbare. Or, le coût d’un tel appareil est d’environ 25 000 $. Étant donné l’importance du montant, ils se sont d’abord tourné vers une plateforme de socio-financement, en l’occurrence Gofundme.

« J’avais approché la compagnie OxySoins, qui vend ces machines et qui accompagne les familles dans les levées de fonds. Ils essaient de m’apporter un soutien. Je n’ai pas d’objectif précis, le but est d’aller en chercher le plus possible », affirme Mme Willard.

Le groupe des Chevaliers de Colomb de Sept-Îles a déjà donné un coup de main à la famille. Un déjeuner pour soutenir la cause d’Evey aura d’ailleurs lieu le 22 septembre. Mme Willard a également entrepris des démarches pour organiser un spectacle bénéfice.

Les gens qui veulent soutenir la cause peuvent joindre la famille via sa page Facebook Une chambre hyperbare pour Evey.