Une Chambre de commerce heureuse

Nous vous l’annoncions hier soir, la Chambre de commerce de Sept-Iles-Uashat-mak-Mani-utenam (CCSIUM) a reçu de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) le prix dans la catégorie Projet innovant lors d’un grand gala virtuel.

Les deux co-présidents ne cachent pas leur joie. « C’est avec une grande fierté que nous avons reçu cette année le prix du Gala des chambres de commerce dans la catégorie Projet innovant. Cette distinction met en lumière notre travail et notre volonté de faire les choses différemment. Nous travaillons sans relâche pour offrir les meilleurs outils et conseils à nos membres. Ce prix est une belle reconnaissance pour notre équipe. Je souligne aussi l’implication et le travail exceptionnel de l’ensemble des finalistes et des lauréats du concours ! », a mentionné Gabriel Striganuk, coprésident de la CCSIUM, par voie de communiqué.

« Nous avons soumis la candidature de la CCSIUM dans la catégorie Projet innovant puisque nous sommes convaincus que notre démarche de changement de nom pour intégrer et représenter les entreprises et organismes de Uashat-mak-Mani-utenam est un projet structurant et innovant pour l’ensemble de nos communautés. Elle démontrera l’importance de la communauté innue au développement économique de la région. Nous sommes heureux que la Fédération des Chambres de commerce ait reconnu notre initiative et espérons que d’autres chambres nous emboîteront le pas », a ajouté Kateri C. Jourdain, également coprésidente de la CCSIUM.

« Au nom du Régime d’assurance collective des chambres de commerce, j’adresse mes plus chaleureuses félicitations aux chambres de commerce lauréates ainsi qu’aux finalistes. Malgré un contexte particulièrement difficile, vous avez fourni un travail remarquable pour épauler la communauté d’affaires de votre région. Votre détermination est un exemple pour nous tous et soyez assuré que votre contribution est essentielle au développement économique du Québec », a souligné Martial Laniel, Direction régional Québec du Régime d’assurance collective des chambres de commerce (RACCC).