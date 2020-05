Une augmentation du nombre de jours de maladie

Dans sa conférence de presse du lundi 25 mai, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a rappelé que la situation reste grave et que les villes devront s’ajuster aux changements. Il a annoncé l’extension du nombre de jours de congés de maladie payés.

De plus, les règles pourraient différer d’une région à une autre. Justin Trudeau a insisté sur l’importance du dépistage et sur le fait qu’il faut respecter les mesures de sécurité. Il a ensuite rappelé que le gouvernement a mis en plus une aide pour le loyer des entreprises. « Depuis aujourd’hui, les propriétaires de logement peuvent faire une demande pour l’aide d’urgence. Qu’il s’agisse de cette aide pour le loyer ou la subvention salariale, nous sommes là pour aider les entreprises et nous allons continuer à trouver des solutions pour les soutenir. »

Le premier ministre a aussi annoncé la mise en place d’une ligne téléphonique avec la chambre de commerce du Canada pour aider les entreprises à naviguer au travers de ces aides et le report de la date limite pour les déclarations T2 (déclaration des revenus de société) et T3 (revenus des fiducies) au premier septembre.

Justin Trudeau a aussi annoncé que les employés pourront bénéficier de dix jours de congés de maladie payés par année, cela débuterait cet automne, mais il souhaite que cela soit mis en place aussi après cette crise. « Nous ne voulons pas qu’à l’automne les employés soient déchirés entre aller travailler en cachant leurs symptômes et payer leur épicerie ou rester à la maison. Nous allons en discuter avec chacune des provinces. » Cette aide est une réponse à une demande de certaines provinces.