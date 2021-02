Une application pour les personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme

La Septilienne Geneviève Martin, qui a lancé en juillet la boutique spécialisée pour les enfants ayant des besoins spéciaux en juillet dernier, ne manque pas d’idées ni d’occupation. Elle vient tout juste de lancer une application destinée aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme et leurs proches sous le nom de TSA+.

La nouvelle application a été officiellement lancée par la Septilienne Geneviève Martin, il y a deux semaines et est aujourd’hui disponible sur l’AppStore et bientôt Google Play. Cette application est donc destinée aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leurs proches.

«J’ai créé cette application, car mon fils est autiste (TSA) et je voulais aider les personnes atteintes du même syndrome à avoir un peu plus d’autonomie. C’est ma toute première application. Je me suis décidée pendant le temps des fêtes et j’ai consacré deux-trois semaines à sa création», précise-t-elle.

Elle contient des trucs et astuces, des liens vers des ressources, des pictos et scénarios sociaux créés par Geneviève Martin, des recettes, et plus encore! «Il y a différents niveaux d’apprentissage. Tous les mois, des informations, de nouvelles fonctionnalités… vont être ajoutées.»

Dans le même temps, sa boutique en ligne La Ruche fonctionne bien. Geneviève Martin se fait peu à peu sa place. «La boutique fonctionne très bien, j’ai de très bons commentaires et des CPE et des organismes font affaire avec moi maintenant.»

La fédération fête ses 45 ans d’existence

Dans le même temps, la Fédération québécoise de l’autisme a célébré son 45e anniversaire le 12 février. Depuis sa création, elle a mené de nombreuses actions et de multiples combats qui ont permis des gains importants tant pour les personnes autistes que pour leur famille. Tout au long de ces années, la Fédération a été un incontestable facteur de changement dans la défense des droits et des intérêts, dans la promotion et l’information et dans la représentation des personnes touchées par l’autisme.

«Ce 45e anniversaire est l’occasion pour nous de remercier tous ceux qui nous ont soutenues dans la réalisation de notre mission: les personnes autistes et les familles sans qui cette mission n’aurait aucun sens, les associations régionales en autisme fidèles alliées depuis le début, les membres associés et sympathisants qui soutiennent nos actions, les partenaires publics et privés qui reconnaissent notre expertise et enfin toutes les personnes qui soutiennent la cause de l’autisme», précise la Fédération par voie de communiqué.

«Plusieurs gains ont été obtenus durant ces 45 années, mais il reste encore du travail à faire avant d’accéder à une offre complète de services qui répondent de façon adéquate aux besoins et aux attentes des personnes et des familles. À cet égard, la Fédération québécoise de l’autisme s’engage à poursuivre sa mission et à porter la voix de l’autisme.»