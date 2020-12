Une aide financière pour inciter les PME à recycler

La MRC de Sept-Rivières a annoncé une aide financière pour les petites et moyennes entreprises pour favoriser le recyclage en milieu de travail.

Le programme prévoit que 50% des coûts reliés pour l’achat de bacs intérieurs de recyclage seront couverts par la MRC de Sept-Rivières. Dépendamment de la taille de l’entreprise, le montant maximal alloué varie entre 200 et 1 500 $. L’aide financière est disponible jusqu’au 31 décembre 2021. De plus, certains bacs de recyclage pourront bénéficier d’un rabais à la caisse chez les détaillants partenaires établis dans la MRC de Sept-Rivières, soit Brassard Buro et Bureau en Gros.

L’aide financière s’adresse aux entreprises, industries, commerces, institutions ou organismes communautaires situés sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières

Ce programme vient s’ajouter à la campagne Je maîtrise la base lancée par la MRC au mois d’octobre. La MRC a pour objectif dans son Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020 d’augmenter le recyclage dans les entreprises.

« Il n’y a plus d’excuse, en 2021, pour ne pas recycler sur notre territoire. Tout est à votre disposition », a affirmé le directeur général de la MRC de Sept-Rivières, Alain Lapierre.

Le financement de ce programme provient du Fonds régions et ruralité volet 2 de la MRC de Sept-Rivières et du gouvernement du Québec.