Un voyage inoubliable pour 33 élèves

Du 8 au 13 octobre, 33 élèves de la Basse-Côte-Nord et d’Anticosti ont visité six communautés de la Basse-Côte-Nord dans le cadre du projet Nous sommes la Basse-Côte – We are the Coast. Au terme de ce projet bilingue, les participants ont créé huit reportages qui seront diffusés sur le blogue La vie sur la Basse-Côte – Life on the Coast.

L’idée de ce voyage vient de Sarah Iris Foster, animatrice à la vie étudiante pour la Commission scolaire du Littoral. « J’ai lancé l’idée au printemps passé. Ça vient d’un besoin exprimé par les jeunes et qui ressortait souvent, de créer des occasions de rencontre entre, autre que les rencontres sportives. Ça donnait aussi l’occasion de faire connaître la région », explique-t-elle.

Les jeunes ont pu visiter les villages de Chevery, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin ainsi que la municipalité de Blanc-Sablon. Pour se faire, ils ont utilisé le Bella Desgagnés, le bateau-taxi, l’aéroglisseur, l’avion et même l’hélicoptère pour certains.

À chaque arrêt, les jeunes avaient à effectuer un rallye: expliquer d’où vient le nom de la rue principale, se photographier avec quelqu’un de la place, etc.

Expérience inoubliable

Pour Lili Michaud et Abigaël Perreault, toutes deux élève de 6e année à l’école Saint-Joseph de Port-Menier, ce voyage a été des plus enrichissant.

« On apprenait à mieux parler anglais. On a visité des nouveaux villages. J’ai été étonnée de voir à quel point s’était facile de parler avec les autres élèves. Ils sont un peu comme nous, ils sont isolés du reste du monde », explique Abigaël.

« J’ai beaucoup aimé prendre l’aéroglisseur, découvrir le mode de vie des gens. L’an passé, on avait fait un échange linguistique durant l’hiver. Là on a pu voir la différence », raconte Lili.

Le blogue

Le blogue Life on the coast – La vie sur la Basse-Côte, a été créé l’an passé. Les élèves des écoles de la Basse-Côte-Nord y publient des nouvelles à propos de projets scolaires. L’ensemble du voyage fera l’objet d’une série d’articles, de reportages photos et vidéos réalisés par les élèves. Ils seront publiés à partir du 18 octobre.