Un Vieux-Quai en fête Alouette ambulant

Le Vieux-Quai en fête ne sera pas complètement annulé cette année mais se présentera sous une forme « itinérante » le samedi 11 juillet en après-midi.

Afin des suivre les consignes de la Santé publique, le comité organisateur fait preuve d’imagination en proposant ainsi six spectacle de 30 minutes proposés par le même artiste, installé sur une plateforme. Celle-ci sera déplacée entre chaque présentation.

« Le conseil d’administration du Vieux-Quai en Fête Alouette a concocté une activité surprise pour la population pour ne pas passer complètement sous silence que la fin de semaine du 9 au 12 juillet aurait dû, comme c’est le cas depuis 27 ans, se passer sous le signe d’une grande fête familiale. C’est pourquoi grâce à des partenaires financiers très précieux, nous offrirons à la population un spectacle ambulant qui se déplacera dans différents secteurs de la ville de Sept-Îles », explique la présidente du conseil d’administration, Mélanie Rouxel.

« C’est pour ne pas créer de grand rassemblement que nous avons choisi de déplacer l’activité! L’artiste invité se produira dans six lieux différents au cours de la journée du samedi, 11 juillet, entre 13h et 17h environ. Pour ne pas provoquer de grand rassemblement, les sites et le nom de l’artiste invité sont maintenus secrets pour le moment! Ça promet d’être tout un spectacle, mais nous devrons être vigilants sur la question de distanciation physique », renchérit la présidente.

« La population est maintenant invitée à suivre les informations qui seront véhiculées sur la page Facebook du Vieux-Quai en Fête, mais surtout, à aider le comité organisateur dans son objectif de faire de cet événement un succès, dans le respect de toutes les consignes de sécurité », conclut Mélanie Rouxel.