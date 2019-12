Un Vieux Poste de Noël rassembleur

À sa deuxième édition, le Vieux Poste de Noël, qui a eu lieu le 22 décembre au Vieux Poste de Sept-Îles, a attiré pas moins de 2 550 visiteurs. Bien entendu, la tenue d’un tel événement familial s’est accompagnée d’un travail remarquable effectué par une équipe de bénévoles dévouées. Des efforts qui ont visiblement porté fruits.

D’entrée de jeu, il faut souligner que l’événement avait dû être reporté du 15 au 22 décembre en raison de conditions météorologiques défavorables. Cependant, force est de constater que cette situation n’a eu aucun impact sur son succès si l’on se fie à la réponse de la population de Sept-Îles et de Uashat Mak Mani-Utenam.

« Les gens étaient réellement heureux de venir au Vieux Poste de Sept-Îles pour baigner dans l’esprit de Noël. Plusieurs nous ont fait part de leur gratitude et c’est très flatteur. Les efforts ont été très bien répartis. Il y a de la relève », avance la responsable des communications de Marée motrice, Alexandra Rodrigue.

Parmi les éléments forts de cette activité rassembleuse, on retrouve la confection de biscuits, la présence du père Noël et de la mère Noël ainsi que l’emballage de cadeaux qui ont été remis, par la suite, à 50 enfants de familles démunies. Une initiative menée de concert avec Recyk & Frip sous le titre de Sept-Îles s’emballe!

L’équipe de Marée motrice, qui en est l’organisme porteur, en profite également pour remercier tous les bénévoles et les généreux commanditaires. Il souhaite également à l’ensemble de la population de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-Utenam de très joyeuses fêtes. On prévoit déjà une troisième édition en 2020.