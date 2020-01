Un vent nouveau souffle sur la présidence du Musée régional de la Côte-Nord

Pour un mandat de deux ans, le conseil d’administration (CA) du Musée régional peut compter sur les services de Katy Langlais à titre de présidente. Forte de ses multiples expériences en développement organisationnel et en coaching de gestion, elle succède à Jacques Delagrave qui a occupé ce rôle pendant 12 ans.

Comme elle l’a toujours fait auparavant, Katy Langlais entend mettre son leadership et son expertise au service du Musée régional de la Côte-Nord.

« Le secteur des musées est un domaine que j’ai appris à découvrir depuis mon implication au sein du CA et c’est avec un grand plaisir que je démarre cette année 2020 avec une équipe extraordinaire. C’est un beau défi personnel à relever et une table à dessin bien remplie avec des projets et idées de l’équipe du Musée », lance-t-elle.

De 2005 à 2019, Katy Langlais a occupé diverses fonctions en ressources humaines à l’Aluminerie Alouette. De plus, elle a fondé Humanka, une firme-conseil spécialisée en ressources humaines, coaching et formation en 2016. Depuis la fin de l’année 2019, elle œuvre comme directrice-conseils Rh chez Raymond Chabot Grant Thornton à Sept-Îles.

Dans ce CA, elle sera accompagnée par de fidèles administrateurs qui continuent leur mandat : Romain Balleydier (trésorier), Joan Grégoire, Marie-Claude Quessy-Légaré (secrétaire) et Marie-Soleil Vigneault. Deux nouveaux administrateurs se joignent à l’aventure, Katy Bernatchez et Serge Lévesque (ancien maire de Sept-Îles). Fort à parier qu’ils l’épauleront dans la réalisation de divers projets.