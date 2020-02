Un vent de renouveau souffle sur le Téléradiothon La Récolte

C’est dans un nouveau lieu et avec une nouvelle formule que la 11e édition du Téléradiothon La Récolte se tiendra le 5 avril de 14 h à 17 h au Centre des congrès de Sept-Îles. D’une durée de trois heures au lieu de six, cet événement-bénéfice mettra davantage l’accent sur son volet spectacle qui en sera le fil conducteur.

Les artistes-invités de l’édition 2020 du Téléradiothon sont David Jalbert, Renee Wilkin, Simon Morin, Laurence St-Martin, Jordan Lévesque, Nick Beaudin, Éric Leblanc, Guy Porlier et Les Choristes du Nord. Des démarches sont également en cours pour la présentation de deux numéros de danse.

L’animation sera assurée par Tommy Auger, vidéojournaliste à NousTV, et Valérie Dionne, animatrice à Plaisir FM. Cette année, leur rôle consistera à faire certaines entrevues avec des membres de l’organisation et à présenter des remises de dons et des chiffriers.

Des préparatifs facilités

Propriété de Disco Flash, qui est l’un des partenaires principaux de l’événement, le Centre de congrès de Sept-Îles viendra également en simplifier sa logistique. « On voulait donner une pause à nos bénévoles pour installer une scène. L’endroit où l’on sera est adapté pour la présentation d’un spectacle. Oui, on nous sort de notre zone de confort. On vient casser la base. Ce changement nous oblige à réfléchir à une meilleure manière de faire, mais c’est très motivant », lance la directrice générale de l’Élyme des sables, Suzanne Cassista.

De plus, cette ressource communautaire est davantage connue dans sa communauté et les gens sont réellement sensibles à la cause. « Au fil des ans, le téléradiothon a joué un rôle pédagogique. On se dit qu’aujourd’hui, c’est moins nécessaire », soulève le directeur général de NousTV Côte-Nord, Patrick Delobel. « Ça nous permet justement d’envisager d’en réduire sa durée. »

Pour NousTV Côte-Nord, ceci demeure sa plus grosse production annuelle. « C’est un événement en direct. C’est un bon défi à relever. On est en général une équipe réduite. Là, j’aurai une vingtaine de personnes à gérer. C’est tout de même beaucoup de préparatifs. Cependant, il sera plus facile de nous installer au Centre des congrès. On évoluera dans un environnement mieux contrôlé », précise M. Delobel.

Un président d’honneur motivé

Le directeur général de la division Chemin de fer, Port et Énergie d’IOC, Benoît Méthot, assure la présidence d’honneur de la campagne de financement 2019 – 2020 de l’Élyme des sables qui prend fin lors du Téléradiothon La Récolte. « Je n’ai pas hésité. Cette cause est si importante. De plus, la compagnie minière IOC s’y implique depuis les débuts », soulève-t-il.

Fait assez intéressant, l’Élyme des sables doit puiser plus de 50 % de son budget de fonctionnement dans la communauté. « Cet organisme fournit des soins médicaux. Il a des standards à respecter. Je lance mon chapeau à l’équipe de l’Élyme des sables, enchaîne M. Méthot. C’est tout un défi de la gérer en devant organiser autant d’activités de collecte de fonds. »

Cependant, la notoriété acquise par l’Élyme des sables fait en sorte que les gens sont réceptifs. Le défi cette année consiste à amener les gens à se déplacer au Centre des congrès de Sept-Îles.

Depuis onze ans, la maison de soins palliatifs de Sept-Îles a accompagné plus de 950 familles. Chaque année, c’est plus d’un demi-million qui se doit d’être récolté annuellement afin d’assurer que les services aux personnes en fin de vie et à leurs proches soient offerts convenablement.