Un vent de changement continue de souffler sur Centraide Duplessis

Sous le thème « Jamais indifférent – Agissons ici avec cœur », la campagne de financement 2019 de Centraide Duplessis a pris officiellement son envol lors d’un 5 à 7 au Edgar Café Bar, le 25 septembre. Ce rendez-vous convivial fut une opportunité de mettre en lumière différents enjeux sociaux.

Éric Martin

Lors de ce lancement, la directrice générale de Centraide Duplessis, Valérie Quimper, n’a fait mention d’aucun objectif financière même si l’équipe espère récolter plus de 617 000$, soit le montant amassé en 2018.

« On souhaite augmenter les cotisations à la source. Nous avons aussi élevé le montant pour les dons en ligne », souligne-t-elle. « On développe de nouvelles campagnes en milieu de travail tout en poursuivant les alliances existantes. ».

Il faut dire que les diverses actions effectuées en entreprise, surtout par des cotisations à la source, représentent plus de 80% des fonds récoltés.

« Nous travaillons très fort à rejoindre davantage les PME. L’étiquette Solidaires en affaires en fait partie prenante », indique-t-elle. « Pour ce faire, nous devons nous montrer plus flexibles. Ceci implique de développer des stratégies personnalisées ».

L’équipe de Centraide Duplessis peut être jointe par téléphone au 418 962-2011 ou par courriel au communications@centraideduplessis.org. Lors de sa campagne 2018 cet acteur social a soutenu plus d’une trentaine d’organismes communautaires actifs dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. De plus en plus d’actions sont aussi menées en matière de santé mentale.