Un tournoi de Nerf comme moyen de financement à l’école Jacques-Cartier

Des barres de chocolat, des confitures ou autres articles à vendre comme source de financement? Non, non! Enseignant en éducation physique et à la santé à l’école Jacques-Cartier de Sept-Îles, Tim Lebrasseur a trouvé plus imaginatif pour arriver à faire l’achat de matériel sportif et pour de futures sorties sportives pour les élèves. Il organisera un tournoi de Nerf le 29 février.

C’est quoi un tournoi de Nerf? C’est un tournoi de combats en équipe avec des fusils en plastique (jouets) qui tirent des fléchettes.

D’où vient l’idée? « J’ai acheté deux fusils pour m’amuser avec mon gars. J’ai trippé. J’ai alors eu l’idée d’organiser un tournoi de financement », mentionne l’enseignant.

L’activité se passera le samedi 29 février dans le gymnase de l’école Jacques-Cartier. « On fournit les fusils (possible pour les participants d’apporter les leurs – marque Nerf ou à fléchettes). On remplit le gymnase d’obstacles et le but c’est d’aller voler le drapeau à l’autre équipe. Quand tu es touché, tu vas t’asseoir au banc et tu attends la prochaine partie », indique Tim Lebrasseur.

Les équipes (minimum cinq personnes) sont assurées de trois parties. Une bourse sera remise à la formation championne de ce combat de Nerf. Il en coûte 100$ par équipe.

Pour le formulaire d’inscription ou pour plus de détails (équipements, règlements, déroulement et autres) sur cette activité que l’enseignant qualifie de « malade », consultez l’événement Facebook « Tournoi de nerf au profit de l’école Jacques-Cartier ».