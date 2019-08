Un tournoi de balle met fin à la saison sur le terrain du Centre Cartier

La Ligue de balle-molle de Port-Cartier a mis un terme à son été en beauté avec son tournoi de fin d’année ouvert à tous. La compétition disputée du 22 au 25 août au Centre Cartier a rassemblé onze équipes, en provenance de Port-Cartier, Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam.

La température, les spectateurs et un très bon calibre dans les deux classes (Hommes Participation et Femmes) étaient de la partie.

Chez les femmes, les Ouffs ont surpris les Bleus en finale, empochant la bourse de 700$ grâce à une victoire de 11-7. Les finalistes n’avaient pas perdu avant ce duel.

Du côté des hommes, le Restaurant des Chutes a poursuivi son emprise sur les titres au Centre Cartier. Après avoir remporté les honneurs en 2018 et celui du tournoi des Cachalots en juin, la formation port-cartoise y est allée d’un troisième sacre, triomphant du Bar la Casa par la marque de 16-8 en finale. Les joueurs champions se sont partagé 1 200$, la moitié moins pour les perdants.

Le comité organisateur du tournoi, formé d’Éric Gagnon, Carl Petitpas, Christopher Bernier et Yanick Gagné (sans oublier leur douce moitié respective) tiennent à remercier la Ville de Port-Cartier et son directeur des loisirs Nicolas Mayrand, Pier-Luc Tanguay pour le travail sur le terrain, le marqueur Samuel Fournier et les arbitres.

Une cinquième édition est prévue pour 2020.