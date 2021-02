Un soutien financier pour trois projets scolaires

Trois projets scolaires du secteur vont être soutenus par la Fondation Monique-Fitz-Back dans le cadre de l’édition 2020-2021 de son programme d’aide financière.

Au total, ce sont 50 projets répartis à travers les 14 régions administratives de la province, qui vont être aidés, du préscolaire au collégial. Dans notre secteur, le centre éducatif l’Abri de Port-Cartier obtient 1000$ pour Pas besoin d’auto, nous avons notre vélo cargo, l’école St-Alexandre de Port-Cartier pour le verger d’Alexandre obtient 1000$ et l’école Jacques Cartier de Sept-Îles obtient 500$ pour Le plaisir d’être dehors JC.

Tous les projets retenus par la fondation ont en commun la sensibilisation et la mobilisation des jeunes dans toutes les étapes du projet, en plus d’encourager leur implication active dans l’atteinte des objectifs visés par chaque volet. Selon Benoît Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back, « recevoir autant de projets et constater qu’autant de jeunes et de membres du personnel scolaire demeurent actifs en cette année si particulière nous a fait chaud au cœur et confirme l’espoir que nous plaçons dans cette jeune génération. »