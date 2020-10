Un soutien aux nouveaux parents isolés par la COVID-19

L’Institut national du portage des enfants (INPE) lance le programme Accès Portage Québec afin de soutenir les nouveaux parents. En effet, en raison de la pandémie, les familles en période périnatale se retrouvent souvent isolées.

Dans ce cadre, À la Source, organisme communautaire en périnatalité, organise des ateliers (voir encadré). « Il y a beaucoup de vulnérabilité par l’isolement en raison de la pandémie », précise Julie Rousseau, directrice et monitrice en portage à À la Source. « On remarque vraiment qu’il y a une accentuation de l’isolement des familles. Juste le fait de pouvoir sortir, pour les mères c’est déjà beaucoup. »

Accès portage Québec a pour but d’encourager les familles à adopter des pratiques leur permettant de diminuer les impacts du stress et de l’isolement. Selon les chercheurs, le peau à peau a des « bienfaits physiologiques et psychologiques sur les mères et leurs bébés, et que le portage permet une réponse plus rapide et adéquate aux besoins des bébés ».

« Accès Portage Québec est le fruit de plusieurs années à bâtir une expertise unique au Québec sur le portage d’enfants, ainsi qu’un réseau de monitrices compétentes et inspirées », dit Janie Vachon Robillard, directrice et co-fondatrice de l’INPE. « Le merveilleux du projet actuel c’est qu’il nous permet de donner les moyens à des organismes de toutes les régions du Québec de mettre en œuvre facilement un programme Accès Portage dans leur communauté afin de rejoindre les familles les plus vulnérables, celles qui en ont le plus besoin. »

« Il y aura définitivement un effet boule de neige dans l’intérêt porté au peau à peau et au portage!», dit Geneviève Calvé, présidente du conseil d’administration de l’INPE. « En distribuant plusieurs centaines de porte-bébés et de vêtements de peau à peau aux organismes communautaires, nous fournissons les bons outils aux intervenants afin de faire connaitre et expérimenter les bienfaits de ces deux pratiques auprès de leur clientèle présente et future. Bien au-delà du réseau d’employés ou bénévoles, nous savons que les parents partageront leur propre expérience avec leur entourage.»

Les ateliers d’À la Source

Les monitrices de portage d’À la Source iront donner des ateliers dans les organismes suivants :

À la Source Sept-Îles (418-968-2436)

L’Envol, Maison de la famille à Sept-Îles (418-968-1525);

Uauitshitun, à Uashat et à Maliotenam (418-962-0222);

La Maison de la famille de Port-Cartier (418-766-8666);

Vous pouvez donc vous renseigner auprès des intervenantes en périnatalité de ces milieux.