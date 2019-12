Un souper-bénéfice qui rapporte gros

Sous la présidence d’honneur de Marc Pelletier, propriétaire de Vitrerie Norcristal, le souper-bénéfice du Club optimiste de Sept-Îles, qui s’est tenu le 30 novembre dernier à l’Hôtel Sept-Îles, lui aura permis de récolter pas moins de 106 869 $. Un résultat que son comité organisateur accueille avec fierté. Comme auparavant, ce montant sera utilisé pour soutenir divers projets jeunesse.

Le président d’honneur de cet événement-bénéfice se dit honoré de la confiance manifestée à son endroit. Au passage, il en profite aussi pour souligner le travail remarquable effectué par le comité organisateur. « Il a fait de l’excellent travail. Ce souper-bénéfice est une machine déjà bien rodée. Je suis très heureux d’y avoir apporté ma contribution aussi modeste soit-elle », a lancé Marc Pelletier.

Même constat de la part du président du Club Optimiste, Carl Boisvert. « Si on en arrive à un tel résultat, c’est grâce aux efforts colossaux investis par les membres du comité organisateur de ce souper-bénéfice. Leur apport a été considérable. Comme toujours, ils ont su se montrer d’une très grande efficacité. Je leur lève haut et fort mon chapeau », déclare-t-il.

Parmi les projets jeunesse soutenus par cet organisme, on retrouve le Tournoi Ferro, le Noël de l’espoir, la Semaine de l’appréciation jeunesse, la présentation du spectacle Optistar à la Salle Jean-Marc-Dion ainsi qu’un soutien aux diffuseurs pour la présentation de spectacles familiaux.

De plus, un don important a permis la concrétisation d’un projet innovateur au département de pédiatrie et à son bloc opératoire du point de service de Sept-Îles du CISSS Côte-Nord. Plus de détails suivront à cet égard ce jeudi.