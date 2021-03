Un souper-bénéfice en boîte repas pour les scouts

Le groupe des scouts de Sept-Îles a pu faire quelques activités cet automne dans le respect des normes sanitaires et de sécurité. Il lance aujourd’hui sa campagne de financement avec une version repensée de son souper-bénéfice.

Le souper-bénéfice des scouts avait dû être annulé l’année dernière en raison de la pandémie. Cette, il a donc fallu se réinventer et ce sera sous forme de boîte-repas préparées par Le Bavard et l’Ivrogne pour le 27 mars. « L’année dernière cela aurait dû être la 18 édition de notre souper-bénéfice », précise Louise Dionne. « Mais nous avons dû l’annuler, car il avait lieu au mois de mars. Il s’agit de notre activité de financement majeur, surtout que nous n’avons pas pu faire de la vente au porte-à-porte de nos calendriers. Il nous a fallu nous réinventer. »

Ils se sont donc dirigés comme plusieurs autres organismes vers les boîtes-repas. Cent boîtes sont disponibles. Elles contiennent un repas pour deux personnes avec une bouteille de vin blanc ou rouge. Au menu : poire confite avec mousse de saumon fumé, cailles farcies accompagnées de légumes racines et tartiflette, arancini au fromage sauce tomate et poivrons grillés épicés, duo de tartelettes cheese cake sirop d’érable et bacon.

Vous avez jusqu’au 21 mars pour réserver votre boîte, il vous suffira ensuite de vous rendre sur le stationnement du local scout le 27 mars entre 15h et 17h pour aller chercher votre boîte. Il vous suffit d’appeler au 418-968-6279. De plus, un encan virtuel avec Signature pro se tient du 19 au 27 mars.