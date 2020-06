Un SLAM pour exprimer son amour de la Côte-Nord

Tristan Brunet-Dupont, journaliste à la radio CILE de Havre-Saint-Pierre, vous donne rendez-vous sur sa page Facebook dimanche 21 juin à 15 heures.

Pourquoi ce rendez-vous ? Pour vous dévoiler sa lettre d’amour à la Côte-Nord par le biais d’un Slam composé et interprété pat Tristan sur fond de photos de notre belle région. « J’aurai passé un an et six mois sur la Côte-Nord (il quitte Havre à la fin de ce mois) et je voulais décrire les émotions qu’elle m’a apportées », précise-t-il. La musique au piano et à l’harmonica ? C’est lui qui l’a composée.

Dans ses paroles, on ressent réellement son amour pour cette région. Il s’est d’ailleurs inspiré de personnes qu’il a rencontrées tout au long de son séjour. Le Slam n’est pas une nouveauté pour lui puisqu’il a donné des ateliers Slam aux classes de secondaire de Havre-Saint-Pierre en février dernier.

« Cela fait longtemps que je crée des pièces artistiques et mon frère m’a poussé à tenter de me faire connaître. J’ai donc décidé d’être plus visible sur le Web. J’ai beaucoup de matériel sur lequel travailler et je compte bien le faire cet été. »

Ne manquez pas ce rendez-vous dimanche à 15 heures, vous serez conquis par sa voix grave et son choix de mots pour décrire la Côte-Nord : https://www.facebook.com/tristan.brunetdupont.3