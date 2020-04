Un service d’aide psychologique en temps de crise

Le Regroupement des Services d’Intervention de Crise du Québec (RESICQ) œuvre depuis maintenant un mois au cœur de la crise actuelle. Même s’il n’y a pas de bureau sur la Côte-Nord, vous pouvez obtenir de l’aide par téléphone.

En ces temps incertains, il est normal de parfois ressentir un inconfort qui peut mener à une détresse psychologique. Depuis plusieurs années, les centres de crise du Québec travaillent afin d’aider les gens à traverser des périodes difficiles, qui font perdre les repères tout être humain.

De l’état d’équilibre, à la vulnérabilité

Geneviève Dion, psychosociologue, responsable des services d’intervention 24/7 au centre de crise du Bas-Saint-Laurent, et formatrice accréditée par le RESICQ, mentionne : « Il est important de prendre conscience que nous avons tous et toutes développé des mécanismes d’adaptations qui nous aident à gérer les difficultés de la vie. Chacun d’entre nous possède un inventaire de moyens que nous utilisons lorsque nécessaire et qui nous permettent, la plupart du temps, de nous maintenir en état d’équilibre. Lorsque vous vous sentez bien, vous pouvez dresser la liste de choses simples que vous faites habituellement pour revenir à un état de bien-être : parler à un proche, prendre une marche, lire, prendre un bain, vous gâter avec un bon repas, prendre un verre de vin, etc. Ainsi, vous l’aurez toujours sous la main si le stress ou la dépression vous envahissent. Certains de ces mécanismes auront peut-être besoin d’un peu de créativité pour s’adapter aux mesures de confinement. Par exemple, prendre un verre avec un ami peut maintenant se faire par vidéoconférence. Cependant, il faut veiller à ce que les mécanismes de défense ne soient pas utilisés de manière excessive. Pour l’alcool, il faut prendre une attention particulière au nombre de verres que vous prenez. »

Une exposition prolongée à cette situation stressante peut provoquer un épuisement physique et mental ainsi qu’un sentiment de solitude et d’impuissance. Cette période de crise et de confinement peut entraîner ce genre de réactions. Le RESICQ offre la possibilité d’en parler et de demander de l’aide.

Leurs services sont totalement gratuits et peuvent vous apporter l’aide nécessaire. L’Intervention téléphonique est en service 24/7, et permet de désamorcer la crise et d’accueillir les émotions (peur, colère, anxiété, etc.) Le premier contact est l’occasion d’explorer la situation, estimer les éléments de dangerosité et orienter vers un de nos services le mieux adapté.

Comment les contacter

Par le biais de leur site Internet : https://www.centredecrise.ca/ ou par téléphone au 1 866 APPELLE.