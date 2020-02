Un Septilien annonce les joueurs de la formation de départ du CH au Centre Bell

« La formation de départ, the starting line up, le numéro 6, number 6… », après cette introduction de l’annonceur-maison des Canadien Michel Lacroix, pour chacun des six joueurs de l’alignement de départ de la troupe de Claude Julien pour l’affrontement de ce samedi 1er février face aux Panthers de la Floride, c’est le jeune septilien Noah Drolet qui a eu le privilège d’enchaîner au micro pour dire le nom de ses favoris, Shea Weber, Ben Chiarot, Brendan Gallagher, Philip Danault, Thomas Tatar et Carey Price.

Les Drolet étaient aux premières loges pour ce Week-end famille des Canadiens de Montréal, comme c’est la coutume lors de la fin de semaine du Super Bowl.

Papa Jonathan a remporté l’encan prisé lors du tournoi de golf de la Sainte-Flanelle en septembre. Un dîner avec Michel Lacroix, la chance pour Noah d’annoncer la formation partante et des places de choix, quatre billets rangée 114 AA, au niveau de la glace. Une présence au Centre Bell pour Jonathan, Noah, Livia Rose et Caroline (Girard) qui s’est conclue avec une victoire par jeu blanc, 4-0, du Bleu Blanc Rouge.

Une journée qui restera longtemps gravé dans la mémoire de Noah et de la famille.

Vidéo de la présentation des joueurs des Canadiens par Noah Drolet disponible ICI.