Un retour sur la glace est souhaité

Les différentes associations de hockey mineur et de ringuette de l’est de la Côte-Nord ainsi que les clubs de patinage artistique du même territoire sont privés de leurs activités depuis le retour des fêtes. Depuis peu, ils peuvent profiter d’enseignements ou de cliniques. Toutefois, ils sont limités à un athlète et un entraîneur par demi-glace. Il est à espérer qu’après la semaine de relâche ils pourront profiter de quelques semaines avec une certaine « normalité ».

Selon le superviseur aux aréna et plateaux sportifs de la Ville de Sept-Îles, Éric Smith, le gouvernement devrait annoncer de nouvelles mesures au début mars. « Si on peut reprendre, c’est certain qu’on va embarquer sur la glace », a-t-il indiqué en entrevue.

Il était prévu que les glaces des deux arénas de l’avenue Jolliet allaient être en fonction jusqu’aux alentours du 20 avril, alors que Sept-Îles devait être l’hôte d’une des catégories des Championnats provinciaux de hockey mineur.

« On n’a pas encore statué sur quand on allait fermer les glaces, mais il y a entente entre les fédérations provinciales de hockey et de baseball pour que la saison de hockey finisse en avril », a précisé M. Smith.

Co-président de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, Steve Lebel demeure à l’affût des directives en compagnie des autres membres du conseil d’administration. Il espère qu’avec le lot de pressions fait auprès du gouvernement qu’il y aura reprise des activités au hockey mineur. « On est en attente et on espère rembarquer sur la glace. On a plein de possibilités. Si on peut donner un mois, un mois et demi à nos jeunes, ça sera au moins ça ».

Port-Cartier

Du côté du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier, les activités à l’aréna sont prévues cesser le 18 avril. « Un prolongement, ça serait compliqué pour nous, car ce sont les mêmes employés qui voient à mettre en branle les sites à l’extérieur. Si jamais il y a demande, on analysera ça », a mentionné le directeur du Service des loisirs de la Ville de Port-Cartier, Nicolas Mayrand.

Pour le moment, dans le contexte actuel, il n’y a que des activités libres en fonction de mesures en place. Le programme de hockey des Nord-Côtiers tient des entraînements individuels. Le Club de patinage artistique les Rhapsodies a fait la même demande à la Ville.

Havre-Saint-Pierre

« Tout le monde est prêt à reprendre », a mentionné Bill, Cyr, coordonnateur division sports et loisirs à la Municipalité de Havre-Saint-Pierre. Hockey mineur, ligues adultes, patinage artistique et ringuette pourraient avoir accès à la glace jusqu’à la troisième semaine d’avril si les élus donnent leur aval, mais surtout que le gouvernement permet le retour des sports d’équipe et que le couvre-feu est ajusté.

Espérons donc que ça se passe bien pour la semaine de relâche, que les variants ne se pointent pas sur la Côte-Nord et que le gouvernement ait de bonnes nouvelles à annoncer!