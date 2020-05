Un retour à l’école réussi

Parole du directeur de l’école Camille-Marcoux de Sept-Îles, le retour en classe pour les jeunes du primaire le 11 mai a « super bien été, je suis agréablement surpris », a laissé savoir Daniel Giasson en début d’après-midi lundi.

Après toute l’anxiété des derniers temps, c’est un énorme stress qui s’est dissipé le temps d’un avant-midi. « C’est un gros poids qui est enlevé sur les épaules de tout le monde », a-t-il ajouté.

M. Giasson a mentionné que les jeunes étaient contents de leur retour et qu’ils étaient déjà à l’ouvrage après avoir jasé de distanciation physique avec leur enseignante.

Confiance

Avant le son de la cloche le matin, l’enseignante en maternelle Joanie Collard Tremblay avait parlé d’adaptation inhabituelle et que l’aspect de la distanciation physique représenterait le plus gros défi. « On a été bien encadré ».

Des parents de jeunes de la maternelle interrogés ont indiqué qu’ils étaient confiants avec les mesures mises en place et que leur jeune était bien content de ce retour à l’école.

« C’est le retour à la réalité. On a eu de petites inquiétudes, mais on a confiance », a dit Nick Degrace, père de Léanne, qui, dimanche, ne voulait pas retourner à l’école, mais qui avait hâte le lendemain matin.

« Hier (dimanche), elle était anxieuse, on se questionnait sur le respect des règlements. Elle n’était plus habituée à socialiser, mais ce matin (lundi), elle était en feu. Elle va voir ses amis et va faire travailler son cerveau », a laissé entendre Mylène Lebel, la maman de Charlotte.