Un Rallye du Pro Noël pour animer le quartier Sainte-Famille

Ceux et celles qui connaissent le professionnel du Club de golf Sainte-Marguerite, Jean-Pierre Morin, savent très bien qu’il peut être un très drôle de personnage et très créatif. Le Beauceron d’origine, Septilien depuis près de dix ans, souhaite illuminer l’esprit des Fêtes par un Rallye du Pro Noël du 1er au 17 décembre.

Son inspiration vient de son Saint-Prosper natal, «le village le plus illuminé au Québec», dit-il. La population sera invitée à participer à un rallye, de soir (après 16h), dans le quartier Sainte-Famille de Sept-Îles.

Petits et grands devront répondre à une quinzaine de questions, questions plus évidentes pour certaines, plus subtiles pour d’autres, qui se trouvent dans la publicité/coupon-réponse en page 11 de l’édition du 2 décembre. Ils auront à parcourir les rues, que ce soit en auto ou à pied, à la recherche des réponses.

«On invite les familles à se prendre en photos et à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RallyeNoelSI2020. En temps de pandémie, ça fera du bien de prendre l’air», a indiqué Jean-Pierre Morin.

Des prix seront tirés parmi les participants, soit des droits de jeu au Club de golf Sainte-Marguerite, des passes quotidiennes de ski à la Station Gallix, un ensemble de traîneaux et des bouteilles de vin. Les Septiliens sont invités à faire preuve de prudence dans leurs déplacements lors du rallye.