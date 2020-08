Un projet de sculpture à Gallix

Un projet de sculpture avec participation citoyenne a débuté à Gallix récemment. L’inauguration de la sculpture devrait se tenir le dimanche 13 septembre, au parc Bell, en après-midi.

Malgré la pandémie, la logistique a pu être adaptée aux exigences de la Santé publique et depuis plusieurs mois, plusieurs résidents collaborent à la réalisation de l’oeuvre qui portera le nom de « Le capelan roule ». Les citoyens sont impliqués par différentes collaborations, telles le burinage de pièces, les communications, l’installation et autres participations.

« La mer, la plage, le capelan et l’érosion des berges sont des sujets qui ont inspiré cette création à partir des commentaires recueillis lors de rencontres avec des groupes de résidents. La création est composée d’aluminium et de sable », précise l’artiste Michelle Lefort.

Souper bénéfice

Un souper bénéfice va avoir lieu le 29 août au coût de 25$, préparé par le traiteur Sur le Pouce de Gallix. Les repas seront livrés à domicile par une équipe de participants aux résidents de Gallix, en après-midi. Vous pouvez dores et déjà commander vos repas et ce jusqu’au 24 août au 418 766-2482.

De plus, plusieurs prix de participations vont être distribués, dont un tableau de l’artiste Michelle Lefort, un livre habillée également par l’artiste, un assortiment de produits Avon et Cuccina de Lorraine Penman, un panier de produits de l’entreprise Trésors des bois, des céramiques de Milie Boisdequin-Lefort et des produits du terroir de Alex Boisdequin-Lefort. Il est possible de retrouver des informations concernant le projet sur la page Facebook de l’artiste.