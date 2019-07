Un problème de gestion d’horaire retarde le départ du Saaremaa I

Le Saaremaa I a quitté Matane à 9 h mercredi matin, avec un retard d’une heure trente. Non, non, les vents ne sont pas en cause cette fois-ci. Il s’agit plutôt « d’un problème administratif de gestion d’horaire » qui a touché précisément le poste de capitaine.

Porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), Julie Drolet explique que pour larguer les amarres, un navire doit pouvoir compter sur un effectif de sécurité minimum, soit un nombre de membres d’équipage déterminé par Transport Canada. Or, mercredi matin, une personne manquait pour le respecter.

«Ce matin, il manquait un membre d’équipage. Il a fallu l’attendre pour partir», précise Mme Drolet, qui assure qu’il ne s’agit pas d’un problème d’assiduité, mais bien d’une faille dans la gestion de l’horaire. Selon elle, il s’agit d’une situation unique qui ne se représentera pas.

Si la STQ n’a émis aucune alerte sur ses différentes plateformes en relation avec le retard du départ du Saaremaa I, retard qui se répercutera sur les autres traversées de la journée, c’est parce qu’elle souhaite que les clients se présentent tout de même à l’heure convenue avant leur départ.

«On a confiance de pouvoir diminuer notre retard au fil de la journée. Peut-être pas l’éliminer au complet, mais on fait tout pour le réduire», poursuit Mme Drolet, en insistant sur le fait qu’aucun départ n’est annulé.

On se souviendra que le mercredi 17 juillet, soit une semaine pile après sa mise en service, le Saaremaa I était resté à quai à Matane en raison des forts vents qui soufflaient alors.