Un premier roman pour des élèves de 6e année

Des élèves de 6e année de Sept-Îles préparent leur premier roman grâce à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Le projet s’intitule Prête-moi ta plume !

Pendant les prochains mois, des élèves de 6e année de toutes les écoles de Sept-Îles vont participer à ce grand projet de coécriture. Jocelyn Boisvert, Simon Lafrance et Carine Paquin, écrivains professionnels sont là pour les encadrer.

« Les élèves seront littéralement le moteur de l’action qui se déploiera sous la plume de l’écrivain ! », souligne Sébastien Duguay, responsable du projet à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre. « Lors de rencontres virtuelles avec les auteurs, ils discuteront du roman à naître et les auteurs prêteront leurs plumes aux élèves. »

Les écrivains vont ainsi récolter les idées et les propositions des élèves, puis écrire chacun une histoire pour aboutir à trois courts romans. « Les lecteurs pourront suivre le déroulement du projet et la progression des romans sur le Web et les médias sociaux. Une fois l’écriture des romans complétée, les initiateurs du projet espèrent intéresser une maison d’édition jeunesse pour voir les romans publiés », précise les responsables de la bibliothèque.

Pour ne rien manquer de cette aventure, vous pouvez suivre son déroulement la page Facebook de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre.