Un premier bilan positif pour le salon de l’emploi virtuel

La Chambre de commerce de Sept-Îles – Uashat Mak Mani-utenam organisait pour la première fois un salon de l’emploi virtuel en partenariat avec Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Le salon virtuel de l’emploi se tenait du 2 au 6 novembre et s’adressait à toutes les entreprises des MRC de Sept-Rivières et de Manicouagan. Dans son mode virtuel, il était ainsi accessible aux chercheurs d’emploi de tout le Québec. À l’heure où il est difficile de recruter sur la Côte-Nord et où la COVID-19 complique encore plus les choses, cette forme innovante avait pour but d’attirer et d’intéresser des chercheurs d’emploi extérieurs à la région.

Au total se sont 41 entreprises et 6 organismes qui se sont inscrits et plus de 300 demandeurs d’emploi. « Nous sommes très satisfaits », confie Jessica Belisle directrice de la Chambre de commerce de Sept-Îles – Uashat Mak Mani-utenam. « Parmi les demandeurs d’emploi, 60% étaient extérieurs à la région. Ils viennent essentiellement de Montréal, Laval… Ce sont souvent des immigrants. Les 40% restants sont des personnes de la Côte-Nord. »

« Nous souhaitons renouveler l’expérience au printemps à destination des travailleurs en lien avec le tourisme notamment les restaurants. Ce serait sous la même formule virtuelle car cela nous permet d’attirer des gens de l’extérieur. C’est une très bonne formule », conclut Jessica Belisle.

La Chambre de commerce fait maintenant un suivi avec les entreprises pour recevoir leur retour sur ce premier salon virtuel.