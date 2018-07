Un pick-up de poche chez Ford d’ici 2022 ?

Cette nouvelle provient du Detroit Free Press et cite des sources proches des dossiers Ford qui affirment que l’on étudie présentement la possibilité d’amener aux États-Unis une camionnette plus petite que le Ranger d’ici 2022. On le sait Ford a pratiquement abandonné ces voitures il y a quelques semaines et le Ranger de taille moyenne sera disponible l’année prochaine.

La publication indique que le camion sera construit sur la plate-forme de la Focus de nouvelle génération, et que la société “prépare une camionnette compacte qui remplira l’espace laissé vacant par sa camionnette sous-compacte construite au Brésil ( Le Courier) qui a été remplacée par le plus grand Ranger de taille moyenne en 2013. “Car and Driver fait remarquer que la plaque signalétique Courier “a déjà été appliquée à une camionnette compacte Mazda vendue aux États-Unis au cours des années 1970 et au début des années 1980.” Ford a enregistré le nom du Courrier aux États-Unis, bien qu’il ne soit pas clair si c’est le nom que la compagnie utiliserait pour le nouveau camion.