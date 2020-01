Un parcours bien entamé pour J.A.B

Nouvelle formation dans le paysage culturel septilien, J.A.B se produira le 4 janvier à 21 h à la microbrasserie La Compagnie. Grâce à son répertoire varié et surtout au talent de ses membres, il y a fort à parier qu’elle réussira à rejoindre un large public.

Contrairement à son nom, ce groupe local comporte quatre membres. Il s’agit d’Amélie Roussel (chant), Jean-François Charron (chant et guitare acoustique), Benoît Mathieu (guitare) et Jason Paré (batterie).

« Au départ, on voulait faire un trio acoustique. On a vite changé d’idée quand on a entendu jouer Jason. Avant de l’inviter à se joindre à nous, on voulait s’assurer d’avoir du plaisir avec lui et c’est bel et bien le cas », avance Jean-François Charron.

Jusqu’à maintenant, plus de 60 chansons sont interprétées par J.A.B. Parmi elles, on retrouve Proud Mary de CCR, Help des Beatles et Bed of Roses de Bon Jovi. Le répertoire francophone n’est pas laissé pour compte avec, entre autres du Beau Dommage, Éric Lapointe, Okoumé, Eli et Papillon et Denis Richard.

Les obligations des membres de cette formation septilienne viennent grandement compliquer le travail de création et une éventuelle tournée de spectacles même si ce n’est pas là dans ses plans de le faire à court terme.

« On joue de la musique dans nos temps libres, se plaît à répéter Jean-François Charron. Jusqu’à maintenant, on s’entend très facilement dans le choix des chansons. Malheureusement, il n’y a pas grand place à Sept-Îles où l’on peut jouer. On aimerait bien le faire régulièrement à la microbrasserie. »

Lors de ce spectacle d’une durée de plus de deux heures, le groupe interprètera une trentaine de chansons. Ses membres espèrent fortement que les gens seront nombreux à venir les entendre. De plus, l’entrée est gratuite.