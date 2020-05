Un pan d’histoire de Sept-Îles est démoli

Une partie de l’histoire de Sept-Îles s’est retrouvée en poussière et en morceaux le jeudi 21 mai en après-midi. L’édifice qui abrité le Comptoir du disque et le New Stand sur l’avenue Brochu a subi les coups de pelle pour sa démolition.

Ils étaient quelques-uns à assister à la démolition d’un bâtiment qui aura marqué leurs souvenirs, là où ils se sont procuré leurs bonbons, leurs 33 tours, leurs 45 tours.

« Je suis arrivé à Sept-Îles en 1962 et c’est un des premiers endroits que j’ai fréquentés, le New Stand. C’était comme un dépanneur », a raconté Mario Dufour, technicien en architecture, qui voit ainsi un autre morceau du vieux Sept-Îles partir.

« Il faut protéger ce qui va nous rester. Il y a plusieurs souvenirs ici, ça me fait de la peine. Notre mémoire disparaît », a-t-il renchéri.

Georges Sanikopoulos se souvient de ses nombreuses visites au New Stand, là où il se procurait ses modèles réduits et du Comptoir du disque. « C’est un pan d’histoire. C’est ici qu’on venait chercher nos 45 tours, nos premiers lecteurs à cassette, les huit pistes ».

Vidéo de la démolition