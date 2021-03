Un nouvel extrait pour le collectif Nikamu Mamuitun – Chansons rassembleuses

C’était le jeudi 28 octobre dernier. Parmi la vingtaine de remises de statuettes, le Félix Album de l’année – Autres langues a été remporté par le collectif d’artistes Nikamu Mamuitun – Chansons rassembleuses. Aujourd’hui le groupe dévoile un nouvel extrait intitulé : La rencontre.

Formé en partie par des Innus de Uashat mak Mani-utenam, Scott-Pien Picard, Matthew Vachon (Matiu) et Karen Pinette Fontaine, le groupe Nikamu Mamuitun fait son chemin. Le nouvel extrait qu’il présente s’intitule La rencontre et est interprété par Marcie Michaud-Gagnon et Ivan Boivin.

Le groupe annonce aussi les prochaines dates de spectacle parmi lesquelles on trouve le 25 juin Tadoussac, le 12 novembre Sept-Îles et le 24 mars 2022 Baie-Comeau.

Vous pouvez écouter le nouvel extrait en ligne ici.