Un nouvel exécutif élu au Conseil régional FTQ Sept-Îles Côte-Nord

Une assemblée spéciale du Conseil régional FTQ Sept-Îles Côte-Nord a eu lieu le 13 janvier dernier pour renouveler son bureau de direction. Tous les 11 postes ont été pourvus par des membres de syndicats affiliés.

La présidence de ce Conseil a été confiée à Marc Duchaine qui agit également à titre de président de la section locale Métallos 8664 chez Arcelor Mittal.

« J’ai hâte de mobiliser les affiliés du Conseil sur les grandes campagnes de la FTQ dont celle de la protection de nos régimes de retraite lors de fermeture ou de faillite d’entreprises, celle de l’instauration d’une assurance médicaments universelle et publique et celle sur l’amélioration du programme d’assurance — emploi », déclare-t-il.

La largeur du territoire couvert qui s’étend de Baie-Trinité jusqu’à Blanc-Sablon et au Nord jusqu’à Fermont et Schefferville représente en soi tout un défi pour l’équipe en place.

« Nous allons faire une grande tournée de toutes les sections locales de syndicats affiliés à la FTQ de notre territoire afin de discuter avec eux. Nous aimerions savoir ce qu’ils veulent de leur conseil et tenter de convaincre ceux qui ne s’y sont pas encore affiliés de le faire », soulève le vice-président du Conseil, Guillaume Tessier qui est également représentant du local 9 de la FTQ-Construction.

Les Conseils régionaux de la FTQ sont présents dans toutes les régions du Québec. Cette centrale syndicale constitue la plus grande dans la province en représentant plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.