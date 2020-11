Un nouvel atelier dédié aux hommes

Éki-Lib Santé Côte-Nord vient de mettre en place un tout nouvel atelier. Celui-ci est entièrement dédié aux hommes et se passe par zoom en raison de la pandémie.

Les troubles alimentaires ne concernent pas que les femmes. Mais la façon de les aborder et de les voir diffère pour les hommes. Eki-Lib santé vient donc de mettre en place un atelier qui leur est entièrement dédié, pour les hommes par un homme.

« Nous couvrons de Tadoussac à Blanc-Sablon », précise Stéphanie Bordage, adjointe à la direction et intervenante. « La pandémie aura eu au moins cela de positif que nous pouvons faire nos ateliers à distance. Ce nouvel atelier consiste en du coaching. On y parle des troubles alimentaires, mais nous mettons toujours en avant le côté positif, l’estime de soi. Le fait que la personne peut arriver à s’en sortir toute seule », précise-t-elle.

« La demande était là depuis longtemps, mais il nous fallait trouver un intervenant. John Alex s’est proposé. C’est quelqu’un qui est facile d’approche », ajoute-t-elle. Selon elle, il y a peut-être un peu moins de troubles alimentaires chez les hommes et ils ne les voient pas de la même façon que les femmes. Il leur est donc plus facile de discuter entre hommes. Quatre personnes ont participé au premier atelier la semaine dernière. Il reste donc encore de la place dans ce groupe de soutien. Il est possible de s’inscrire quand vous le souhaitez.

Mais les activités de l’organisme ne s’arrêtent pas là. En effet, Eki-Lib était présent dans le cadre de Hop la ville avec des olympiades familiales tout en respectant les mesures de la Santé publique. Une trentaine de famille a participé.

Le suivi individuel s’est poursuivi tout au long de la pandémie, les demandes avaient même augmenté en raison du stress entraîné par la situation. Aujourd’hui les ateliers reprennent peu à peu notamment Les clés du bonheur dirigé par Stéphanie sur les troubles alimentaires. « Le premier groupe a déjà neuf personnes je vais donc devoir en faire un deuxième. L’atelier s’est rempli en deux jours ! J’insiste sur le fait que le trouble alimentaire est un bouclier donc nous travaillons sur ce qui se cache derrière. Le positif entraîne du positif. On recommence par les bases. Il faut commencer par s’apprécier, s’aimer, se valoriser pour pouvoir ensuite s’épanouir », confie-t-elle.

Depuis septembre, Éki-Lib santé bénéficie du soutien d’une nutritionniste du CISSS qui fait des ateliers tous les jeudis à compter du 12 novembre. Les places sont limitées, il faut donc réserver. De plus, tous les lundis à compter de début novembre ont lieu des ateliers de méditation en pleine conscience.

Pour contacter Eki-Lib : Éki-Lib Santé Côte-Nord, 652 Avenue De Quen, Sept-Îles (Québec) G4R 2R5. Téléphone : 418 968-3960. Sans frais : 1 877 968-3960. Courriel : info@eki-lib.com.