Un nouveau titre pour la Septilienne Valérie de l’Est

Valérie de l’Est, de son vrai nom Valérie Lévesque, est originaire de Sept-Îles et poursuit sa carrière d’auteure-compositrice-interprète à Montréal. Elle a sorti tout récemment un nouveau titre intitulé Y rester droit.

Valérie a grandi à Sept-Îles. Partie à 17 ans étudier en trompette jazz à Alma, avant de se consacrer à la chanson. Elle habite aujourd’hui à Montréal et a des projets plein la tête malgré la pandémie.

Elle vient de sortir un nouveau titre intitulé Y rester droit qui s’inspire de la situation actuelle. « J’ai écrit cette chanson avant la pandémie mais je l’ai réadaptée. Elle parle du fait de rester enraciné peu importe ce qui se passe. Elle aborde le thème de la résilience du lâcher prise. »

Pour cette chanson, l’artiste s’est entourée d’Emmanuel C. Boucher à la réalisation et David Laurendeau au matriçage. Pour Valérie c’est une nouvelle direction sonore, actuelle et rafraîchissante. De plus le vidéoclip a été réalisé par Philippe Mastrocola accompagne sa sortie. « On y voit deux familles qui sont mes voisines. Je voulais montrer la complicité humaine en cette période difficile », confie-t-elle.

Des projets, Valérie de l’Est n’en manque pas en solo comme avec son groupe Albéa. « Nous sommes en train d’enregistrer un album en français grâce à une bourse que nous avons obtenue. Nous en avions sorti un en anglais en 2018-2019. » Elle a aussi enregistré cinq single durant le temps de la pandémie et trois autres sont prévus dans les mois à venir dont un pour l’été. Un autre est prévu avec le groupe aussi pour cet été.

Et malgré la pandémie, Valérie de l’Est va pouvoir renouer avec la scène puisqu’elle va participer aux quarts de finale de ma Première place des Arts (voir plus bas). Vous pouvez écouter ses créations sur son site.

Participation à Ma première place des Arts

Valérie Lévesque a aussi été sélectionnée dernièrement pour participer au concours Ma première Place des Arts. La 27e édition de cet événement va se faire en virtuel en raison de la pandémie puisque le public ne pourra être présent à la Place des Arts. L’événement débutera tout d’abord avec la finale de la 26e édition qui avait dû être reportée.

Il y a vingt-quatre participants au concours. Soit six interprètes et dix-huit auteurs-compositeurs-interprètes, pour un total de six spectacles webdiffusés en direct sur placedesarts.com sous la direction musicale de Guillaume Rochon. « Je suis très fière d’avoir été sélectionnée», confie Valérie Lévesque.

Valérie va participer aux quarts de finale le 31 mars prochain. Ils seront quatre ce soir-là à se produire Valérie de l’Est (ACI), Gabriel Fréchette (ACI), Joanie (INT), Ô Marine. Les huit auteurs-compositeurs-interprètes qui accéderont à la demi-finale de leur catégorie seront sur scène le mercredi 28 avril à 19 h toujours à la Salle Claude-Léveillée puis ce sera la finale le mercredi 19 mai à 19 h 30 à la Cinquième Salle. Vous pouvez vous procurer vos billets en ligne ici.