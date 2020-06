Un nouveau magasin réunissant quatre bannières pour acheter local

Dès demain jeudi 11 juin, vous pourrez aller magasiner dans une nouvelle boutique qui réunit quatre bannières sous le même toit : Go sport, Chaussures Pop, Chlorophylle et le centre du travail.

Sept-Îles voit donc son offre s’enrichir d’un magasin à Place Uashat, à proximité du IGA. Il va regrouper quatre bannières à destination des familles et des travailleurs. La Société de développement économique Uashat mak Mani-utenam en est le promoteur avec son directeur Ken Rock.

On y retrouve donc la boutique Go Sport qui offre un éventail complet de vêtements, chaussures et accessoires de sport, Chaussures Pop avec des chaussures pour toute la famille regroupant des marques comme Sketchers ou autres, Chlorophylle pour les vêtements de plein air et le Centre du travail pour les vêtements, chaussures et équipements pour les travailleurs. Le projet était déjà en discussion au moment où la crise a débuté.

Pour Ken Rock « le consommateur veut encore – et plus que jamais – voir et essayer un vêtement avant de l’acheter et obtenir un service personnalisé ». À une période où l’achat local a le vent en poupe, il faut préciser que, par exemple, Chlorophylle est une marque du Saguenay Lac-Saint-Jean.

Ces quatre boutiques sont des franchises de CÔTÉ-RECO Inc. entreprise familiale québécoise œuvrant dans le domaine de la chaussure depuis plus de 75 ans. Il s’agit d’une organisation de distribution et d’importation de produits de la chaussure à travers tout le Canada. CÔTÉ-RECO a ouvert huit boutiques ce printemps.