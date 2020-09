Un nouveau directeur général pour ITUM

Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) a annoncé par voie de communiqué la nomination de Gilbert Dominique à titre de directeur général. Il entrera en fonction le 12 octobre.

M. Dominique aura pour mandat de : « répondre aux besoins des membres tout en assurant la saine gestion de la communauté dans le respect des valeurs qui guident les actions du Conseil». Il aura aussi comme tâche de préparer une relève provenant de la communauté pour éventuellement assumer le poste de directeur général d’ITUM.

Gilbert Dominique a été pendant 11 ans chef de Mashteuiatsh, une communauté innue située dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il a aussi été directeur du développement de l’autonomie gouvernementale pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et a offert ses services comme consultant en gouvernance.

Le Chef d »ITUM, Mike « Pelash » Mckenzie a déclaré : « Nous comptons sur la grande expérience de M. Dominique pour assurer la saine gestion des activités du Conseil et la pérennité de notre communauté. Nous reconnaissons les nombreuses années où il a occupé les postes stratégiques de Chef et de gestionnaire au sein de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Je suis confiant qu’il occupera ses nouvelles fonctions avec dévouement et tout le professionnalisme et la rigueur qu’on lui connaît. »

Le conseil d’ITUM et son Chef tiennent aussi à souligner le travail de Normand Côté qui a assumé l’intérim au cours des trois dernières années au poste de directeur général. Le Chef Mckenzie et le Conseil d’ITUM lui souhaitent tout le succès possible dans la poursuite de sa carrière.